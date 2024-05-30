Son dakika! Ayhan Bora Kaplan davasının kilit ismiydi: Macaristan'da yakalandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
30 May 2024 16:08 - Güncelleme : 30 May 2024 16:27
Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalanarak tutuklandı.
Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan Sertçelik’in iadesi için süreç başlatıldı.Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklu kalacağı öğrenildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: Tgrthaber.com