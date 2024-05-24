Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser daha tutuklandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 May 2024 21:52 - Güncelleme : 24 May 2024 22:41
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser daha tutuklandı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı