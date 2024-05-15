Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 'yasa dışı dinleme yapıldı' iddialarına yalanlama 

15 May 2024 18:09 - Güncelleme : 15 May 2024 18:09

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Gizli tanık S.S'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tüm bunlar yaşanırken emniyet içinde 'yasa dışı dinleme yapıldığı' bazı haber sayfaları tarafından iddia edildi. Söz konusu iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.