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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 18:06 - Güncelleme : 16 May 2024 18:39

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddiaların ardından gözaltına alınan 4 isimden biri olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı. 

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanığın ifadeleri kapsamında gözaltına alınan polis amiri Kerem Gökay Öner savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldı  - 1. Resim

3 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Öner, Savcılık'ta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 kamu görevlisinin gözaltı süreci ise devam ediyor.  

"DOSYANIN İÇİNDE AK PARTİ'Lİ İSİMLER YOK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığı bilgiye göre, diğer isimler hakkında soruşturma ve sorgu işlemleri devam ediyor. Atik, Kerem Gökay Öner'in avukatının 'etkin pişmanlığı' kullanmadıklarını söyledi.
 
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Serbest bırakıldı  - 2. Resim
 
"Gizli tanığın Türkiye'den nasıl kaçtığı soruşturuluyor." diyen Fatih Atik, "Dosyanın içerisinde AK Parti'li görevlilerden, eski bakanlardan ve milletvekillerinden hiçbirinin ismi yer almıyor." ded. 

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Kaynak: TGRT Haber
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