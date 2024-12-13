Ayı ile karşılaşınca ne yapılmalı? Uzmanı taktik verdi: "Kollarınızı açın..."

13 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:44

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, son dönemde artış gösteren ayı saldırıları konusunda vatandaşları uyardı. Ayıların kış uykusuna hazırlanırken yoğun beslenme dönemi olarak bilinen Ekim-Ocak aylarının riskli bir dönemler olduğunu altını çizen Oğrak, bu süreçte insanların daha tedbirli davranmaları gerektiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte kış uykusuna hazırlanan ayıların insanlara saldırısı arttı. Ayıların kış uykusuna hazırlık yaptığı “hiperfaji dönemi” olarak bilinen Ekim-Ocak aylarının tehlikeli bir dönem olduğunu belirten Sivas​ Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, bu süreçte insanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

"BESLENMEK İÇİN İNSANLARIN YAŞAM ALANLARINA YAKLAŞIYORLAR"

Normalde insanla karşılaştıklarında kaçan bir hayvan olan ayıların bu dönemde daha farklı davranışlar sergileyebileceğini belirten Oğrak, "Türkiye'de 3 bin ila 5 bin arasında ayı​ varlığı olduğu tahmin ediliyor ve doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle bu hayvanlar beslenmek için insanların yaşam alanlarına yaklaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

ERKEK AYILAR 500 KİLOYU BULUYOR

Ayı saldırılarının genellikle anne ayılar tarafından gerçekleştiğini belirten Oğrak, yavrulu anne ayıların daha agresif olduğunu söyledi. Erkek ayıların ise 500 kiloya kadar ulaşabildiğini aktaran Oğrak, insanların çevreye gelişigüzel besin atmasının ayıları piknik alanlarına çektiğini ve bu durumdan kaynaklı olarak daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.



(Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak)

"KENDİNİZİ OLDUĞUNUZDAN DAHA İRİ GÖSTERİN"

Ayı ile karşılaşma durumunda yapılması gerekenleri sıralayan Oğrak, “Vücudunuzu irileştirecek şekilde kollarınızı açarak veya elinize bir cisim alarak kendinizi olduğunuzdan daha iri göstermek bazen işe yarayabilir. Ancak kesinlikle koşarak kaçmamalısınız. Ayılar saatte 50 kilometre hızla koşabilen canlılardır, bu nedenle kaçmak etkili bir çözüm değil. Bunun yerine yere yüzüstü yatıp hareketsiz kalmak, hayatta kalmak için daha etkili bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.