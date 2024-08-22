Ay'ın içinde ne var? Bilim insanları cevabı sonunda buldu

22 Ağustos 2024 07:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 08:03

Dünya'nın tek uydusu Ay'ın iç yapısına ilişkin önemli bir çalışmaya imza atıldı. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden astronom Arthur Briaud liderliğindeki ekip Ay'dan gelen sismik verileri inceleyerek "Ay'ın katmanlarının yapısı" hakkında önemli bulgulara ulaştı

MERKEZE DOĞRU HAREKET

Sciencealert'in haberine göre ekip, Ay'ın manto katmanının derinliklerinde aktif bir devrilme (overturn) olduğunu gösteren modellerin, Ay hakkında bildiklerimizle büyük oranda örtüştüğünü ortaya çıkardı. Buradan, Ay'ın içindeki daha yoğun maddelerin merkeze doğru hareket ettiği ve daha az yoğun maddelerin yukarıya doğru yükseldiği sonucunu ortaya koydu.

DIŞI SIVI İÇİ KATI

Bu hareketin, Ay'daki bazı volkanik bölgelerde bulunan belirli elementlerin varlığını açıklamanın bir yolu olarak uzun süredir önerildiği biliniyordu. Ekibin araştırması, bu teori lehine yeni kanıtlar sundu.

Ayrıca, Ay'ın çekirdeğinin Dünya'nınkine çok benzediğini buldular . Dışta sıvı bir tabaka ve içinde katı bir çekirdek yer alıyor.

AYIN ÇEKİRDEĞİ DEMİRDEN

Modellemelerine göre, dış çekirdeğin yarıçapı yaklaşık 362 kilometre ve iç çekirdeğin yarıçapı yaklaşık 258 kilometre. Bu, Ay'ın toplam yarıçapının yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyonr. Ekip, iç çekirdeğin yoğunluğunun yaklaşık 7.822 kilogram/metreküp olduğunu da buldu. Bu bilgi de Ay'ın çekirdeğinin yoğun demir elementi içerdiğini ispatlamış oldu. Nitekim ölçülen yoğunluk demirin yoğunluğuna çok yakın bir değer.