Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

9 siyasi partiye suç duyurusu! AYM kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin (AYM), aralarında CHP'nin de yer aldığı 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, genel merkez hesaplarını denetleyemediği 9 partinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
9 siyasi partiye suç duyurusu! AYM kararları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 01:56
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 02:39

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2016 yılına ait, Genç Türkiye Partisi, Halkın Sesi Partisi, Doğuş Partisi, Güzel Parti, Hak ve Adalet Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Saadet Partisi, Şahlanış Partisi ve Cumhuriyet Partisi'nin 2023'e ait mali denetimleri yapıldı.

CHP HESAPLARINDA 21 BİN TL'LİK FARK

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 2016 yılına ilişkin kesin hesap incelemesinde kanuna uygun olmayan toplam 21 bin 285 lira 75 kuruş gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verdi. Partinin Hazine'ye irat kaydedilen dışında kalan 2016 yılı gelir ve giderlerinin doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

9 siyasi partiye suç duyurusu! AYM kararları Resmi Gazete'de

FARKIN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Kararda, Hazine'ye aktarılması gereken 21 bin 285 lira 75 kuruşluk farkın ayrıntıları da yer aldı. Buna göre, ödenen trafik cezalarının dökümünü inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2016 yılı içerisinde 21 bin 285 lira 75 kuruşluk trafik cezası ödendiğini belirledi.

'İHLALDEN KAYNAKLI CEZA GİDERLERİ SİYASİ FAALİYET KABUL EDİLEMEZ'

Siyasi faaliyet kapsamında kullanılan her türlü aracın olağan giderlerinin parti bütçesinden karşılanmasının ve gider olarak gösterilmesinin mümkün olduğu belirtilen kararda, siyasi parti görevlilerinin ya da çalışanlarının, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden ya da hukuk normlarını ihlal etmelerinden kaynaklanan cezalara ilişkin giderlerin, siyasi faaliyetler kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

9 siyasi partiye suç duyurusu! AYM kararları Resmi Gazete'de

PARTİNİN TRAFİK CEZASI HAZİNE'YE GELİR SAYILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Açıklanan nedenlerle kişisel kusurdan kaynaklanan trafik cezalarının parti tarafından ödenmesi ile oluşan 21 bin 285 lira 75 kuruşluk gider toplamının 2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi uyarınca Hazine'ye gelir kaydedilmesi gerekir." ifadesine yer verildi.

9 PARTİNİN SORUMLULARI HAKINDA SUÇ DUYURUSU

Yüksek Mahkemece, CHP dışındaki 9 partinin 2023 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği'nde fondan aktarım işlemlerine düzenleme
ETİKETLER
#chp
#ysk
#trafik cezası
#siyasi partiler
#Mali Denetim
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.