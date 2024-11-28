Aynı anda anne, anneanne ve abla oldular! Doktor bile şaşırdı: "Meslek hayatımda karşılaşmadım"

28 Kasım 2024 11:39 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:44

Samsun'da 41 yaşındaki Ebru Salbacak ve Tokat'ta yaşayan 22 yaşındaki kızı Melek Doğanay, aynı zaman aralığında doğum yaparak hem anne, anneanne hem de abla olmanın mutluluğunu yaşadı. Nadir olay, hem aileye hem de doktora unutulmaz bir anı bıraktı.

Samsun​'da yaşayan 41 yaşındaki Ebru Salbacak ve Tokat​'ta yaşayan 22 yaşındaki kızı Melek Doğanay, nadir rastlanan bir olaya imza attı. Anne ve kızı, yakın zaman aralığında doğum​ yaparak aynı anda anne, anneanne ve abla olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu durum ise hem aile hem de doğumu gerçekleştiren doktor için unutulmaz bir anı oldu.

Ebru Salbacak üçüncü çocuğunu dünyaya getirirken, kızı Melek Doğanay ise ilk bebeğini kucağına aldı. Ebru Salbacak, Melina isimli kızını, kızı Melek Doğanay ise Kuzey adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Birlikte doğum yapan anne ve kız, yaşanan bu durum nedeniyle kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini paylaştı.

DOKTOR BİLE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Tedavi süreçlerini takip eden Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aslan, böyle bir olayın nadiren gerçekleştiğini ve meslek hayatında hiç karşılaşmadığını belirterek, "O yüzden bizler için de ilginç oldu" ifadesini kullandı.

İlk başta annesi, sonrasında da kızının doğum yaptığını belirten Aslan, Melek Doğanay'ın aynı anda hem abla hem de anne olduğunu ifade ederken, bu duruma şahitlik ettikleri için de mutlu olduklarını ve meslek hayatlarında karşılaştıkları ilginç vakalardan bir tanesi olduğunu sözlerine ekledi.

BİRÇOK FARKLI DUYGUYU AYNI ANDA TATTILAR

Oğlunu kucağına alan Melek Doğanay, "Annemle yakın bir zamanda doğum yaptık. İlk abla oldum, sonra anne oldum. Mutlu, güzel ve şanslı hissediyorum. Birçok farklı duyguyu aynı anda tattım" diye konuştu.

3. çocuğunu kucağına alan anne Ebru Salbacak, "Yeni anne oldum. Anneanne oldum. Her çocuğun heyecanı farklıymış. Diğer çocuklarım büyüdü ama şimdi sil baştan yaşıyorum. Çok güzel bir duygu. Doktor Erkan Bey'den çok memnunum. Biraz zorlu bir süreç geçirdim ama bana çok faydası oldu. Çevremizde böyle hiç duymadık. Kızım evlendi. Evlendikten hemen sonra ben hamile kaldım. Herkesle paylaşamadık. Çoğu insan da bilmiyordu. Hep eşim diyor ki 'Kız gitti, yerine kız aldık.' Çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.