Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Aynı hastanede burun estetiği ameliyatı sonrası ikinci ölüm! Brezilyalı fenomen de hayatını kaybetmişti

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir hastanede burun estetiği ameliyatı ölümle sonuçlandı. Ameliyat sonrası fenalaşan Ramazan Ak isimli vatandaş doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ramazan Ak'ın abisi ameliyat sonrası olanları anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aynı hastanede burun estetiği ameliyatı sonrası ikinci ölüm! Brezilyalı fenomen de hayatını kaybetmişti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 16:59

İstanbul'un ilçesinde bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan 45 yaşındaki Ramazan Ak saatler sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ramazan Ak’ın hayatını kaybetmeden önce doktorun müdahale ettiği ancak yetersiz kaldığı belirtildi.

Aynı hastanede burun estetiği ameliyatı sonrası ikinci ölüm! Brezilyalı fenomen de hayatını kaybetmişti

"EKİPMAN VE EKİP YETERSİZLİĞİ VARDI"

Kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia eden Ramazan Ak'ın abisi Ekrem Ak, 5 saat süren ameliyat sonrası hastanın normal odaya alındığını söyledi. Ekrem Ak, ‘’Doktoru geldi 10 dakika sonra baktı, hemşireye bakımı anlattı ve çıktılar. Sonra yarım saat kimse odaya gelmedi. Yarım saat sonra da hastamız kasıldı ve fenalaştı. Biz o anı yaşadık. Çağrı butonuna bastık. Kızı hemşire bankosuna koştu. Onlar geldi. Bizi odadan çıkararak müdahale ettiler. Ekip ve ekipman yetersizliği vardı. Ayrıca kardiyoloji uzmanları yoktu, uzaktan online destek vermiş. Bu şekilde bir operasyon başlatmışlar" diye konuştu.

‘’UZAKTAN DESTEK ALIYORUZ DEDİLER’’

Hastaneye tepki gösteren Ekrem Ak, "Operasyonu gerçekleştiren doktorun başka bir yerde muayenesi varmış, orda da ameliyat yapıyormuş. Gördüğüm hasta bakıcısı ve temizlikçisi ilaç taşımaya çalışıyor. Yoğun bakıma aldılar, yoğun bakımda 1,5 saat sonra bize kalbinin durduğunu ve entübe edildiğini belirttiler. Kalbi çalışmadığı için kalp ritimlerinde düzene gelmediğini söylediler. Durumunun kritik olduğunu belirttiler. Ben de kardiyoloji olup olmadığını sordum. 'Biz uzaktan destek alıyoruz' dediler. Bize saat 20.50'de kalp krizi geçirdiğini söylediler. Ben de şüpheli diye düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an otopsi yapılıyor. Birazdan alarak defnedeceğim. Hastane ve doktorlardan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Aynı hastanede burun estetiği ameliyatı sonrası ikinci ölüm! Brezilyalı fenomen de hayatını kaybetmişti

"BU HASTANE KARDEŞİMİ ALDI, KİMSE BU ACILARI YAŞAMASIN"

Daha önce de aynı hastanede benzer bir olayın yaşandığını hatırlatan Ekrem Ak, "Daha önce de bu hastanede Brezilyalı bir mankenin yağ aldırma ameliyatı sonrası vefatını biliyoruz. Hastane personeli olarak çok rahat ve pişkinler. Bu hastane bizden kardeşimi aldı, ileride kimse bu acıları yaşamasın" diye konuştu.

BREZİLYALI ÜNLÜ MANKEN AYNI HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

Aynı hastanede yaklaşık 1 ay önce benzer facianın yaşandığı öğrenildi. Ünlü Brezilyalı manken ve sosyal medya fenomeni Ana Bárbara Buhr Buldrini de aynı hastanede geçirdiği estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burun estetiği yaptıran Heval Pekgöz hayatını kaybetmişti: Aile şikayetçi oldu
ETİKETLER
#ölüm
#tuzla
#Hastane Ihmali
#Estetik Ameliyatı Komplikasyonu
#Doktor Yetersizliği
#Ekipman Yetersizliği
#Uzaktan Destek
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.