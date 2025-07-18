Aynı hastanede burun estetiği ameliyatı sonrası ikinci ölüm! Brezilyalı fenomen de hayatını kaybetmişti

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan 45 yaşındaki Ramazan Ak saatler sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ramazan Ak’ın hayatını kaybetmeden önce doktorun müdahale ettiği ancak yetersiz kaldığı belirtildi.

"EKİPMAN VE EKİP YETERSİZLİĞİ VARDI"

Kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia eden Ramazan Ak'ın abisi Ekrem Ak, 5 saat süren ameliyat sonrası hastanın normal odaya alındığını söyledi. Ekrem Ak, ‘’Doktoru geldi 10 dakika sonra baktı, hemşireye bakımı anlattı ve çıktılar. Sonra yarım saat kimse odaya gelmedi. Yarım saat sonra da hastamız kasıldı ve fenalaştı. Biz o anı yaşadık. Çağrı butonuna bastık. Kızı hemşire bankosuna koştu. Onlar geldi. Bizi odadan çıkararak müdahale ettiler. Ekip ve ekipman yetersizliği vardı. Ayrıca kardiyoloji uzmanları yoktu, uzaktan online destek vermiş. Bu şekilde bir operasyon başlatmışlar" diye konuştu.

‘’UZAKTAN DESTEK ALIYORUZ DEDİLER’’

Hastaneye tepki gösteren Ekrem Ak, "Operasyonu gerçekleştiren doktorun başka bir yerde muayenesi varmış, orda da ameliyat yapıyormuş. Gördüğüm hasta bakıcısı ve temizlikçisi ilaç taşımaya çalışıyor. Yoğun bakıma aldılar, yoğun bakımda 1,5 saat sonra bize kalbinin durduğunu ve entübe edildiğini belirttiler. Kalbi çalışmadığı için kalp ritimlerinde düzene gelmediğini söylediler. Durumunun kritik olduğunu belirttiler. Ben de kardiyoloji olup olmadığını sordum. 'Biz uzaktan destek alıyoruz' dediler. Bize saat 20.50'de kalp krizi geçirdiğini söylediler. Ben de şüpheli ölüm diye düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an otopsi yapılıyor. Birazdan alarak defnedeceğim. Hastane ve doktorlardan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

"BU HASTANE KARDEŞİMİ ALDI, KİMSE BU ACILARI YAŞAMASIN"

Daha önce de aynı hastanede benzer bir olayın yaşandığını hatırlatan Ekrem Ak, "Daha önce de bu hastanede Brezilyalı bir mankenin yağ aldırma ameliyatı sonrası vefatını biliyoruz. Hastane personeli olarak çok rahat ve pişkinler. Bu hastane bizden kardeşimi aldı, ileride kimse bu acıları yaşamasın" diye konuştu.

BREZİLYALI ÜNLÜ MANKEN AYNI HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

Aynı hastanede yaklaşık 1 ay önce benzer facianın yaşandığı öğrenildi. Ünlü Brezilyalı manken ve sosyal medya fenomeni Ana Bárbara Buhr Buldrini de aynı hastanede geçirdiği estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti.