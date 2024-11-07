Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza! Bakırköy'de vinç üst geçide çarptı, trafik kilitlendi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:32
İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza olduğu öğrenildi.
Geçen 8 ayda 5'inci kazanın yaşandığı sabıkalı üst geçitte yeni kaza meydana geldi.
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ'nin vinci çarptı.
Çarpma sonucu devrilen araç için çok sayıda ekip sevk edildi. Trafik kilitlenirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı