Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza! Bakırköy'de vinç üst geçide çarptı, trafik kilitlendi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:32

İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza olduğu öğrenildi.