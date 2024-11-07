Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza! Bakırköy'de vinç üst geçide çarptı, trafik kilitlendi

Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza! Bakırköy'de vinç üst geçide çarptı, trafik kilitlendi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Kasım 2024 15:13 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:32

İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza olduğu öğrenildi.

Geçen 8 ayda 5'inci kazanın yaşandığı sabıkalı üst geçitte yeni kaza​ meydana geldi.

Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza! Bakırköy'de vinç üst geçide çarptı, trafik kilitlendi - 1. Resim

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ​'nin vinci çarptı.

Aynı üst geçitte 8 ayda 5. kaza! Bakırköy'de vinç üst geçide çarptı, trafik kilitlendi - 2. Resim

Çarpma sonucu devrilen araç için çok sayıda ekip sevk edildi. Trafik kilitlenirken, uzun araç kuyrukları oluştu. 

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kazabakırköyiski

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...