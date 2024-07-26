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Aynı yemek firmasından hizmet alan 2 fabrikada zehirlenme: İşçiler hastanelik oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 01:54 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 01:56
Aynı yemek firmasından hizmet alan 2 fabrikada zehirlenme: İşçiler hastanelik oldu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki faaliyet gösteren aynı yemek firmasından hizmet alan 2 fabrikada zehirlenme meydana geldi. 31 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde akşam saatlerinde Pancar ve Yazıbaşı mahallelerinde faaliyet gösteren fabrikalarda zehirlenme şüphesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir yemek dağıtım firması tarafından hizmet alan iki fabrikada çalışan bazı işçiler, iddiaya göre mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösterdi. 

Her iki fabrikada çalışan toplam 31 işçi, ambulanslar ve kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatırken hastanede tedavi altına alınan işçilerden 22'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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