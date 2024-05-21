Ayrıldığı kadına dehşeti yaşattı: Evi ateşe vermeye çalışan saldırgan tutuklandı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 17:18 - Güncelleme : 21 May 2024 17:21
Samsun'da 3 yıl birlikte yaşayıp ayrıldıkları kadının evinin kapısını ateşe veren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, K.Ö.(43) adlı kadın, 3 yıl birlikte yaşayıp 3 ay önce de ayrıldığı H.D.'nin (39) evinin kapısına gelip elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi kapıya döküp ateşe verip kaçtığını belirterek polis şikayette bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
İlkadım ilçe Emniyet Müdürlükleri Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı