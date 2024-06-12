Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmişti... İşte o okların anlamı

12 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:18

Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a içinde üç adet ok bulunan bir sadak ile Necip Fazıl Kısakürek’in 'Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar' isimli kitabını hediye ettiğini söyledi. Ateş'in bu açıklamaları sonrası ok hediye etmenin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı.

SADAK NEDİR?

Sadak ya da okluk, ok ile yay koymaya yarayan torba. Daha çok omuzdan bir bağla sırta asılır (sırt sadağı) ya da belde kemere takılı (bel sadağı) olarak taşınır. Geleneksel olarak deri, ahşap (huş kabuğu), kürk ya da diğer doğal malzemeden yapılırken, günümüzde genelde metal ya da plastikten yapılır.

OKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Ateş'in hediye ettiği sadak içerisinde üç adet ok bulunuyor. Geleneksel olarak 'ok'a yüklenen anlamlar içerisinde 'dostluk' ve 'emin olma' anlamı yer alıyor. Okun bu anlamları ile hediye edildiği biliniyor. Ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamı vardır ve dostluğun bir simgesidir.

Ok ve yayın dostluk simgesi olarak kullanılması Çin ve Bizans kaynaklarına da yansımıştır. Ayrıca sadak içinde üç ok olması da Ayşe Ateş'in eşinin öldürülmesine yönelik soruşturma ile ilgili bir gönderme yaptığı yorumlarına neden oldu.