Ayşe hemşirenin kahreden ölümü! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

24 Eylül 2024 15:23 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:23

Antalya'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki Mehmet Bidar ve 26 yaşındaki Ayşe Gülizar Durmaz hayatını kaybetti. Gençlerin kaza haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Hayatını kaybeden Ayşe Gülizar Durmaz'ın özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenildi. Cenazeyi alan genç hemşirenin annesinin "Yükümü aldım gidiyorum. O kadar zayıflamış ki tabutları doldurmadı kuş gibiydi" sözleri yürekleri dağladı.

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Antalya​'da meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Mehmet Bidar'ın kullandığı motosiklet​, Belek yönüne doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklette sürücü Mehmet Bidar ve arkasındaki yolcu 26 yaşındaki Ayşe Gülizar Durmaz metrelerce sürüklendi.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Bidar ve özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler Aksu ilçesinde defnedilmek üzere ailelere teslime edildi.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Genç hemşire Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazesini teslim alan annesi gözyaşları içerisinde, "Yükümü aldım gidiyorum. O kadar zayıflamış ki tabutları doldurmadı kuş gibiydi. Kızımı bir daha göremeyeceğim onu" sözleri yürekleri dağladı.