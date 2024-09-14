Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş arasında dikkat çeken diyalog 

14 Eylül 2024 20:02 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:06

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı. Konuşma yapmak isteyen Özel'e "Siz de konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz" sözleri sonrası Özel, "Onu ben takdir ederim" diyerek cevap verdi.

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın Didim'de toprağa verildi. Cenzeye siyasetçiler de katılırken CHP lideri Özgür Özel ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Daha sonra konuşma yapmak isteyen ancak protokol listesine alınmayan CHP lideri Özgür Özel bu duruma tepki gösterdi.

KURTULMUŞ'A SİTEM ETTİ!

Cenazede sadece Kurtulmuş'un konuşmasına tepki gösteren Özel, Kurtulmuş'a dönerek, "Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Böyle günde halen daha ikilik, halen daha siyasi şey ortaya çıkarıyorsunuz ya… Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. Takdir sizin ama hem tarafsızım deyip, hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı. Olmadı, hiç yakışmadı. Bizim ağzımızdan çıkacak iki çift lafın önemli anlamı olur. Din görevlilerini bu işlere alet etmek, olmadı" dedi.

Kurtulmuş’un, “Siz de konuşsaydınız benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz” sözleri üzerine, Özel, "Onu ben takdir ederim" cevabını verdi.

TÖRENİN ARDINDAN KONUŞTU

Diyalog üzerine gazeteciler Özel'e yaşananları sordu. Özel, "Hepimiz Ayşenur kardeşimizin cenazesine katılmak üzere Didim’e geldik. Arkadaşlarımız cenazede konuşmalar olabileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanının konuşması için bir kürsü kurulduğunu öğrendim. Buna partililerimizin itirazı üzerine kürsü kaldırıldı. Sayın Meclis Başkanı’nı aradım. ‘Ankara’dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur" diye cevap verdi.