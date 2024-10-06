Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinin perde arkasındaki grup 'İncel'ler! Kadın nefreti aşılayıp katilleri önder ilan ediyorlar

06 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:07

Katil Semih Çelik’in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i katletmesinin yankıları devam ederken sosyal medyada 'incel' kavramı konuşulmaya başlandı. Peki incel ne demek ve kime denir? İşte inceller ile ilgili tanımlamalar...

Genç kızın 'tacize uğramama' taktiği sosyal medyada gündem oldu! Yanına yaklaşan adama bunları söyledi

Genç kızın 'tacize uğramama' taktiği sosyal medyada gündem oldu! Yanına yaklaşan adama bunları söyledi

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in korkunç şekilde katledilmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in işlediği cinayetin detayları kan dondururken sosyal medyada da olayların perde arkası konuşulmaya başladı. Yaşanan korkunç cinayetlerin adından özellikle sosyal medyada kendilerini göstermeye başlayan incel'ler de gündeme oturdu. Peki Türkçe'de "istemsiz bekar" olarak bilinen incel kavramı ne demek ve kime denir?

KADIN NEFRETİ, ERKEK ÜSTÜLÜĞÜNÜ AŞILARLAR

Kendilerini kadın düşmanı olarak lanse eden bu grup, son dönemlerde Türkiye'de varlığını sosyal medya üzerinden oldukça bariz bir şekilde göstermeye başladı. Kadın nefreti ve erkek üstünlüğü aşılamaya çalışan bu grubun çoğunluğu ergenlerden oluşuyor. Kadınlarla başarılı iletişim kuramayan bu erkekler, sosyal medyada kadın nefretini körükler, kadınların öldürülmesini savunur hatta kadınlara zarar verenleri de önder kabul eder.

İNCEL NE DEMEK, KİME DENİR?

Euronews, İncel kavramını şöyle tanımladı:

• Genellikle erkek olup, cinsel deneyim eksikliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan kişiler olarak tanımlanırlar.

• Görünümün cinsel ilişki ve toplumsal hiyerarşide tek kriter olduğunu düşünüyorlar.

• Görünüme dayalı toplumsal hiyerarşide en altta olduklarını ve bunun değişmeyecek bir durum olduğunu düşünüyorlar.

• İstemsiz bir bekarlığa mahkum oldukları düşünüyorlar.

• Kendileri de dahil tüm erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu savunurlar.

• Kadınlarla başarılı şekilde etkileşim kuranları aralarına almazlar.

• Kadınlara karşı suç işlemiş kişileri idol olarak benimserler.

• Hayatlarından memnun olmayan inceller ölürken yanlarında birilerini götürmek düşüncesiyle başka insanlara da saldırabilirler.