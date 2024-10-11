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Az kalsın işçinin başına düşüyordu! Faciadan kurtulma anı kameraya yansıdı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 00:48 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 00:51

Başakşehir'de çalışma yapan işçi yanına düşen kasayla neye uğradığını şaşırdı. Şans eseri ölümden dönen işçinin o anları kameraya yansıdı.

Başakşehir​ İkitelli OSB Mahallesi Saraçlar Sanayi Sitesi'nde iş yeri önünde çalışan bir işçi kafasına düşen kasadan son anda kurtuldu. 7 Ekim'de yaşanan olayda  elektrikli vinçle çekilen kasa, bitişik iş yerinde çalışan işçinin tam yanına düştü.

İşçi kazayı şans eseri yaralanmadan atlatırken, kaza anı ve işçinin yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Az kalsın işçinin başına düşüyordu! Faciadan kurtulma anı kameraya yansıdı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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