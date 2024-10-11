Az kalsın işçinin başına düşüyordu! Faciadan kurtulma anı kameraya yansıdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 00:48 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 00:51
Başakşehir'de çalışma yapan işçi yanına düşen kasayla neye uğradığını şaşırdı. Şans eseri ölümden dönen işçinin o anları kameraya yansıdı.
Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Saraçlar Sanayi Sitesi'nde iş yeri önünde çalışan bir işçi kafasına düşen kasadan son anda kurtuldu. 7 Ekim'de yaşanan olayda elektrikli vinçle çekilen kasa, bitişik iş yerinde çalışan işçinin tam yanına düştü.
İşçi kazayı şans eseri yaralanmadan atlatırken, kaza anı ve işçinin yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı