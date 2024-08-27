Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in koruması Türkiye tatilinde ölü bulundu

27 Ağustos 2024 18:25 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 18:37

Aydın'a tatile gelen 50 yaşındaki Mahir Mammadov otel odasında ailesi tarafından ölü bulundu. Mammadov bir dönem Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın korumasıydı. Ekiplerin araştırması başladı.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otele eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile 3 gün önce tatile gelen Mammadov ailesiyle sabah kahvaltısı yaptıktan sonra tek başına odaya çıktı. Bu sırada eşi ve oğlu gezi için şehir merkezine gitti. Döndüklerinde Mammadov'un hareketsiz bedeni ile karşılaştı.

OTOPSİDE İNCELENECEK

Acil yardım çağrılması sonrası ekip geldi. İlk kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.