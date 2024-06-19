Azerbaycan'dan Fransa'ya sert tepki: Normalleşme sürecine bir darbedir

19 Haziran 2024 11:37 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:38

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Caesar topçu sisteminin satışına ilişkin anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Yapılan bu açıklamanın ardından Azerbaycan'dan tepki gecikmedi.

"ETKİLİ BULMUYORUZ VE BU ZARARLI BİR POLİTİKADIR."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“COP29'a Giden Yol: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek” konulu konferansa katıldı. Hacıyev, Fransa’nın son dönemde Ermenistan’ı silahlandırması politikasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasında şu ana kadar elde edilen sonuçları olumsuz etkilediğini belirten Hacıyev, “Bu, Kafkasya'daki barışa yönelik bir tehdittir. Fransa'nın Güney Kafkasya politikasını etkili bulmuyoruz ve bu zararlı bir politikadır.

"NORMALLEŞME SÜRECİNE BİR DARBEDİR"

Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bir darbedir. Fransa'nın askerileştirme politikası, Ermenistan'daki intikamcı güçleri cesaretlendirecek bir adımdır" ifadelerini kullandı. Hacıyev, "Ermenistan'a ölümcül silah sağlanması ciddi endişe verici bir konudur. Fransa, BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak sorumlu bir politika uygulamalıdır. Ermenistan Güney Kafkasya'yı işgal eden bir ülkedir. Böyle bir ülkenin silahlandırılması kabul edilebilir sayılmaz”