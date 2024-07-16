Azerin şarkının sonunda bozkurt işareti yaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışladı

16 Temmuz 2024 01:49 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 01:57

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 90 bin camide şehitler için sela okundu!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 90 bin camide şehitler için sela okundu!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında Azerin sahne aldı.

Azerin "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını söyledikten sonra bozkurt işareti yaptı. Sahne performansı çok beğenilen Azerbaycanlı sanatçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da uzun süre alkışlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulan programda, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu. Anma programına katılan vatandaşlar şehitlerin ismi okunduğunda "burada" diye karşılık verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Programda "Milletin gözünden, şehitlerin dilinden, devletimizin ağzından 15 Temmuz" isimli özel bir gösteri sunumu da yapıldı. Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın şiir okuduğu programda, sela da okundu.