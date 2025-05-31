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 | Faruk Arvas

Aziz İhsan Aktaş CHP'deki rüşvet çarkını ifşa etti! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadede CHP'li belediyelerde rüşvet işlerinin nasıl döndüğünü tek tek anlattı.

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Aziz İhsan Aktaş CHP'deki rüşvet çarkını ifşa etti! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 14:33

İBB yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale dosyasından tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlandı. Aktaş'ın ifadesinin ardından sabah saatlerinde CHP'li belediyelere yönelik operasyon başladı. 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan Aktaş, 30 Nisan'da savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğine dair dilekçe sunarak ifade verdi. Toplamda iki kez ifade vererek itirafçı olan Aktaş, maddi menfaat sağlayan belediye görevlileri ve siyasiler hakkında beyanlarda bulunurken, bankadan paraları çektiği tarihleri, teslim ettiği kişileri, yerleri ve tarihleri belgeleriyle dosyaya sundu.

İTİRAFÇI AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İFADESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz İhsan Aktaş ifadesinde, CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner'e benzinlik ruhsatı için 300 bin dolar verdiğini, seçim çalışmaları için Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 4.5 milyon TL verdiğini, GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye benzinlik ruhsatı ve kazı izni için 300 bin dolar verdiğini, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Ankara'da 300 bin dolar, yeğeni Can Zafer Yaman' a İstanbul'da 6 milyon TL verdiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı olarak bilinen firari İbrahim Bülbüllü'ye yaklaşık 85 milyon TL verdiğini söyledi.

Aziz İhsan Aktaş CHP'deki rüşvet çarkını ifşa etti! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı

İŞTE AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İFADESİNDE BAHSETTİĞİ MADDE MADDE USULSÜZLÜKLER

1- CHP Meclis Üyesi Baki Aydöner ve Burak Korzay ile kendisine ait ofiste buluşup 100 bin doları Baki Aydöner'e verdiği, Gaziosmanpaşa'da (GOP) bulunan benzinliğin kazı ve ruhsat sürecinde Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha'nın aracı olmasıyla Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye 300 bin dolar doların ortağı Gürkan Dölekli tarafından verildiği ve bu parayı teslim eden kişinin ise Özer Ayık olduğunu belirtti.

2- İBB'nin GOP'ta bulunan benzinliğin ruhsatını vermediğini, Erdal Celal Aksoy ile görüştüğünü ancak ruhsa vermediğini, daha sonra ortağı Gürkan Dölekli'nin İBB'nin 200 bin dolar para istediğini, Seza Büyükçulha'nın bu talebi ilettiğini ve bunun üzerine 200 bin dolar ödeme yaptığını, ruhsatı aldıklarını söyledi. Yapılan incelemede ruhsatın altında Erdal Celal Aksoy' un İmzasının olduğu görüldü.

3- Burak Korzay'a Kale Otel' de teslim edilmek üzere 970 bin dolar verdiğini, yine Burak'ın yanında Baki Aydöner'e 100 bin dolar para verdi.

4- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için seçim döneminde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ekibinin baskısı üzerine seçimde kullanılmak üzere birçok araç ve 4.5 Milyon TL'yi vermek zorunda kaldığını, Avcılar Belediye Başkan Yardımcılarından Erhan Daka parayı teslim aldı.

5- Ebubekir Akın İbrahim Bülbüllü' nün çantacısı olup parayı teslim alan kişidir. İbrahim Bülbüllü ise Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı olarak bilindiğini, ve bu zamana kadar 85 milyon TL para teslim ettiğini, yer ve bilgi paylaşımı yapıldığı görüldü.

6- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar' a Ankara' da 300 bin dolar, yeğeni Can Zafer Yaman'a İstanbul' da 6 milyon TL verdiğini, Kadir Aydar'ın Yumurtalık' ta bulunan taşınmazları değerinin çok üzerinde kendisine baskı yaparak sattığını, babası Mustafa Aydar ile yeğeni Can Zafer Yaman' ı İstanbul' da konakladıkları otellerin ödemesini yapıp faturasını sundu.

7- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin' in çantacısının kocası Celal Tekin olduğu, Celal Tekin ile CHP Milletvekili Burhanettin Bulut'a Ankara' da 1 milyon dolar verdiğini ve buna dair para çekme dekontlarını, teslim tarihi ve yerini bildirdi.

8- Beşiktaş Belediye Başkanı Ozan Iş' in baskısıyla 10 milyon TL verdiğini, belediyenin taşınmazlarını satın alması için baskı yapıldığını ve Beltaş'ın reklam alanları ihale yapmadan 3K Organizasyon isimli firmaya verip karşılığında 840 milyon liralık çek aldığını ve bu çeki kendisine verdiklerini.

9- Fatih Yadoğlu, Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka, Saban Baka, Caner Vural, Menderes Cemaloğlu isimli kişiler İETT müteahhitleri olup İbrahim Bülbüllü ile toplantılar yapan ve para teslim eden kişilerdir.

10- Fikret Demir ve Songül Demir tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın akrabaları olup mal varlığını üzerlerine yaptığı kişiler.

11- Fahri Aksoy ve Bektaş Yıldız, Beşiktaş Belediyesinde Rıza Akpolat'ın ilk döneminde kendisine iki araç alıp daha sonra bu konuda şantaj yapan, belediyeden is alan kişiler.

Bu soruşturmada yer alan şüpheliler;

1- Baki Aydöner (CHP Parti Meclis Üyesi)

2- Erdal Celal Aksoy (Genel Sekreter Yard)

3- Burak Korzay (Isfalt Genel Md)

4- Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

5- Hakan Bahçetepe (Gop Belediye Başkanı)

6- Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

7- Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

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