Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Aziz İhsan Aktaş davasında hesap vakti! Cem Küçük çarpıcı detayı verdi: Paraları rezidanstan çıkarmışlar

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde çok somut delillerin olduğu konuşuluyor. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Rıza Akpolat ile ilgili konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, CHP'li başkanlara rüşvet dağıtılması olayına ilişkin çok çarpıcı bir detay verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 23:20

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasından çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Davanın iddianamesinde dikkat çeken ifadeler yer alırken yarın görülecek olan duruşmada ilk olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan'ın savunma yapacağı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın soruşturması da sürüyor.

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat ile ilgili bir detay dikkat çekti. İhsan Aktaş’ın CHP’li başkanlara 100 milyon TL rüşvet dağıttığı iddia ediliyordu. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Aktaş’ın 1 milyon doların seri numaralarını not ettiğini ve otelde verdiğini söyledi.

Aziz İhsan Aktaş davasında hesap vakti! Cem Küçük çarpıcı detayı verdi: Paraları rezidanstan çıkarmışlar

''PARALARI REZİDANSTAN ÇIKARMIŞLAR''

Ayrıca Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Rıza Akpolat’la ilgili imar konularından alınan rüşvetlerden kaynaklı soruşturma devam ediyor. Paraları rezidanstan çıkarmışlar.’’ ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ece Sevim ise “Rıza Akpolat'ın şoförü sonradan konuştu. Şoför 'Paralar Maya Residences'teki evdeydi' diyor.” dedi.

Aziz İhsan Aktaş davasında hesap vakti! Cem Küçük çarpıcı detayı verdi: Paraları rezidanstan çıkarmışlar

TARİHİ DURUŞMA

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Aziz İhsan Aktaş davasında hesap vakti! Cem Küçük çarpıcı detayı verdi: Paraları rezidanstan çıkarmışlar

GELİR DURUMLARI

Kimlik tespitleri sırasında Aziz İhsan Aktaş aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu mesleğinin iş adamı olduğunu beyan etti.

Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Rıza Akpolat ise, kimlik tespiti sırasında tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek, gelirinin olmadığını söyledi. 6 Ocak günü CHP İl Başkanlığı seçimine muhalefet karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada Akpolat, aylık gelirinin 300-500 bin lira civarı olduğunu aktarmıştı. Duruşmada, kimlik tespitlerinin sona ermesinin ardında, mahkeme başkanı tarafından iddianame özeti okundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz İhsan Aktaş davasında 200 sanık hakim karşısında!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.