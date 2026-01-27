Aziz İhsan Aktaş davasında hesap vakti! Cem Küçük çarpıcı detayı verdi: Paraları rezidanstan çıkarmışlar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasından çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Davanın iddianamesinde dikkat çeken ifadeler yer alırken yarın görülecek olan duruşmada ilk olarak görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Ceyhan Kayhan'ın savunma yapacağı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın soruşturması da sürüyor.

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat ile ilgili bir detay dikkat çekti. İhsan Aktaş’ın CHP’li başkanlara 100 milyon TL rüşvet dağıttığı iddia ediliyordu. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Aktaş’ın 1 milyon doların seri numaralarını not ettiğini ve otelde verdiğini söyledi.

''PARALARI REZİDANSTAN ÇIKARMIŞLAR''

Ayrıca Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Rıza Akpolat’la ilgili imar konularından alınan rüşvetlerden kaynaklı soruşturma devam ediyor. Paraları rezidanstan çıkarmışlar.’’ ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ece Sevim ise “Rıza Akpolat'ın şoförü sonradan konuştu. Şoför 'Paralar Maya Residences'teki evdeydi' diyor.” dedi.

TARİHİ DURUŞMA

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

GELİR DURUMLARI

Kimlik tespitleri sırasında Aziz İhsan Aktaş aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu mesleğinin iş adamı olduğunu beyan etti.

Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Rıza Akpolat ise, kimlik tespiti sırasında tüm mal varlığına el konulduğunu belirterek, gelirinin olmadığını söyledi. 6 Ocak günü CHP İl Başkanlığı seçimine muhalefet karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada Akpolat, aylık gelirinin 300-500 bin lira civarı olduğunu aktarmıştı. Duruşmada, kimlik tespitlerinin sona ermesinin ardında, mahkeme başkanı tarafından iddianame özeti okundu.