Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyadan paylaştığı videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi.
Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği belirlenen yazar Ahmet Nesin hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
AHMET NESİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Hakkında gözaltı kararı verilen Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi. 2016 yılında yurtdışına çıktığı tespit edilen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.