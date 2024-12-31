Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Aralık 2024 15:12 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:20
Aziz Nesin&#039;in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyadan paylaştığı videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi.

Sosyal medya​ hesabından yayınladığı bir videoda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği belirlenen yazar Ahmet Nesin hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı​'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AHMET NESİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Hakkında gözaltı kararı verilen Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi. 2016 yılında yurtdışına çıktığı tespit edilen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
istanbulcumhuriyet başsavcılığısosyal medya

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...