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Aziz Yıldırım'ın Alı Koç'a 'Hallac-ı Mansur'u oku' tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Haziran 2024 12:01 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:15
Aziz Yıldırım&#039;ın Alı Koç&#039;a &#039;Hallac-ı Mansur&#039;u oku&#039; tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam çıktığı ortak canlı milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Konuşmalarda en dikkat çeken bölüm ise Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a verdiği "Hallac-ı Mansur" tavsiyesi oldu. Yıldırım'ın ne demek istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Kritik seçim öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Habertürk ekranlarında karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği yayında gündem olan anlar yaşandı. 

"HALLAC-I MANSUR'U OKU"

Programın en dikkat çeken bölümü ise Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a tavsiyesi oldu. Ali Koç'un programda Yıldırım'a "Fenerbahçe'nin kendisiyim" açıklamasını hatırlatması sonrası Yıldırım da Ali Koç'a seslenerek "Sana bir şey tavsiye edeyim Alicim. Hallac-ı Mansur’u oku. Okursan benim ne dediğimi anlarsın!" diye yanıt verdi.

Hallac-ı Mansur ve iktidar kavgaları… | Independent Türkçe

SÖZLERİNİN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI 

Sosyal medyadaki yorumlarda; Hallac-ı Mansur, 'En-el Hak' (Ben Hakk'ım) derken kendisinin Allah olduğunu değil, Allah'tan başka varlığının olmadığını anlatmak istediği belirtilirken; Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin kendisiyim" derken, Fenerbahçe'den başka varlığının olmadığını ifade ettiği söylendi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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