Aziz Yıldırım'ın Alı Koç'a 'Hallac-ı Mansur'u oku' tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı

09 Haziran 2024 12:01 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:15

Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Kritik seçim öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Habertürk ekranlarında karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği yayında gündem olan anlar yaşandı.

"HALLAC-I MANSUR'U OKU"

Programın en dikkat çeken bölümü ise Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a tavsiyesi oldu. Ali Koç'un programda Yıldırım'a "Fenerbahçe'nin kendisiyim" açıklamasını hatırlatması sonrası Yıldırım da Ali Koç'a seslenerek "Sana bir şey tavsiye edeyim Alicim. Hallac-ı Mansur’u oku. Okursan benim ne dediğimi anlarsın!" diye yanıt verdi.

SÖZLERİNİN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyadaki yorumlarda; Hallac-ı Mansur, 'En-el Hak' (Ben Hakk'ım) derken kendisinin Allah olduğunu değil, Allah'tan başka varlığının olmadığını anlatmak istediği belirtilirken; Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin kendisiyim" derken, Fenerbahçe'den başka varlığının olmadığını ifade ettiği söylendi.