Aziz Yıldırım'ın Alı Koç'a 'Hallac-ı Mansur'u oku' tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam çıktığı ortak canlı milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Konuşmalarda en dikkat çeken bölüm ise Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a verdiği "Hallac-ı Mansur" tavsiyesi oldu. Yıldırım'ın ne demek istediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Kritik seçim öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Habertürk ekranlarında karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği yayında gündem olan anlar yaşandı.
"HALLAC-I MANSUR'U OKU"
Programın en dikkat çeken bölümü ise Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a tavsiyesi oldu. Ali Koç'un programda Yıldırım'a "Fenerbahçe'nin kendisiyim" açıklamasını hatırlatması sonrası Yıldırım da Ali Koç'a seslenerek "Sana bir şey tavsiye edeyim Alicim. Hallac-ı Mansur’u oku. Okursan benim ne dediğimi anlarsın!" diye yanıt verdi.
SÖZLERİNİN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyadaki yorumlarda; Hallac-ı Mansur, 'En-el Hak' (Ben Hakk'ım) derken kendisinin Allah olduğunu değil, Allah'tan başka varlığının olmadığını anlatmak istediği belirtilirken; Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin kendisiyim" derken, Fenerbahçe'den başka varlığının olmadığını ifade ettiği söylendi.