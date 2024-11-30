Azot dioksit gündem oldu! Meteorolojiden iddialara cevap geldi: 'Böyle bir uyarımız yok!'

30 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:38

Bazı basın yayın organlarında, yüksek basınçlı hava dalgasının ülkeye giriş yapmasıyla batı bölgelerde yoğun sis görüleceği, yurdun büyük bölümünde 'azot dioksit' nedeniyle oluşan kötü koku etkili olacağı iddia edilmişti. Meteoroloji'den açıklama geldi, böyle bir uyarının bulunmadığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Kurum yaptığı açıklamada, azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

KÖTÜ KOKU OLMAYACAK

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit gazının keskin, klor benzeri kötü bir koku yaydığı ve özellikle endüstriyel bölgelerde daha belirgin hale gelebileceği açıklandı. MGM yetkilileri, azıt dioksitin insan sağlığına doğrudan tehdit oluşturmasa da, hassas solunum yollarına sahip bireylerde rahatsızlığa yol açabileceğini ifade etti.

Hassas gruplara yönelik açık hava aktivitelerinin sınırlandırılması önerilirken, azot dioksitin etkisinin önümüzdeki hafta itibarıyla azalmasının beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları, hava durumu raporlarını yakından takip etmeye ve özellikle kuvvetli rüzgar ve azot dioksitin etkisiyle oluşacak kötü kokuya karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.