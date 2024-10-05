Azra Akın'dan Emine Erdoğan'a teşekkür! Eleştirilere böyle yanıt verdi

05 Ekim 2024 20:49 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 20:55

Eski Türkiye ve Dünya Güzeli, oyuncu Azra Akın, Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na ilişkin kendisine yönelik gündeme gelen bazı eleştirilere yanıt verdi. İşte detaylar...

Eski Türkiye ve Dünya Güzeli, oyuncu Azra Akın, Türkiye'de oranı tüm gelişmiş ülkelerin yaklaşık iki katına çıkan sezaryen doğum konusunda ülke yetkililerinin ters giden bazı uygulamalara karşı tedbir alması, toplumu uyarması ve bilinçlendirmesi gibi önemli çalışmalarını her zaman destekleyeceğini bildirdi.

Akın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na ilişkin kendisine yönelik gündeme gelen bazı eleştirilere yanıt verdi.

Siyasi bir figür olmadığının altını çizen Akın, Türk kadınlarını ilgilendiren sağlıkla ilgili çok önemli bir konuda kendi düşünceleri ve deneyimleriyle örtüşen bir kampanyaya katkı sağlayarak, yararlı olmak üzere bir etkinliğe katıldığını belirtti.

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Etkinliğe daveti için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Akın, şunları kaydetti:

"Bugün üzülerek görmekteyim ki ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşımakta, konuları derinine düşünme ve değerlendirme fırsatını ellerinin tersiyle itmektedirler. Tamamen kadını ilgilendiren ve kadın vücudunun mucizelerinden biri olan kutsal doğum işlevinde, öncelikle ve elbette kimin nasıl ve ne şekilde doğuracağı kadının kararı olmalıdır. Ancak bu kararı alırken de bebek ve anne sağlığını ikinci plana atan yanlış öğreti ve korkuların esiri olmamalılardır. Yanlış anlaşılmamak adına, tıbbi olarak gerekli durumlarda sezaryen iyi ki var. Bebeğimizi ve bizi kurtarıyor.

Aynı zamanda, bugün ülkemizde ne yazık ki oranı tüm gelişmiş ülkelerin yaklaşık iki katına çıkmış sezaryen doğum hakkında, ülkem yetkililerinin ters giden bazı uygulamalara karşı tedbir alması, toplumu bu konuda uyarması ve bilinçlendirmesi gibi önemli çalışmaları her zaman destekleyeceğimi belirtmek isterim."