Azra Kohen'in İsrail destekçisi paylaşımları sosyal medyada tepki çekti

30 May 2024 00:28 - Güncelleme : 30 May 2024 00:29

Tüm engellemelere rağmen 30 milyon kişi paylaştı! Yapay zeka tarafından üretilen "Filistin Refah" görseli rekor kırdı

Tüm engellemelere rağmen 30 milyon kişi paylaştı! Yapay zeka tarafından üretilen "Filistin Refah" görseli rekor kırdı

Gazze'de İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamları sürerken yazar Azra Kohen'in takipçilerinin kınama çağrısına verdiği yanıt infial uyandırdı. İsrail'in son olarak Refah'ta çadır yakarak yaptığı sivil katliamı sonrası pek çok ünlü isim tepki göstererek paylaşımlara destek verdi.

Bir takipçisinin bu konuda görüşlerini sorduğu yazar Azra Kohen, Filistinli ailelerin çocuklarını bombaların atılacağı yere, İsrail'in uyarı yapmasına rağmen bilerek götürdüğünü iddia ederek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in tepki çeken neden olan paylaşımı şöyle:

Azra Kohen kimdir?

Asıl adı Özge Azra Sarızeybek Kohen olan Akilah Azra Kohen 1979 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun olduktan sonra Kanada’da Ottowa Üniversitesi’nde Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümünde eğitim aldıktan sonra Liverpool Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Fİ-Çİ-Pİ isimli üçlemesi ve AEDEN ve GÖR BENİ isimli eserlerin yazarıdır.