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Baba-kız adalet mesaisinde! Duruşmalara kucağında bebeğiyle girdi

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 11:47
Baba-kız adalet mesaisinde! Duruşmalara kucağında bebeğiyle girdi

Kocaeli'de avukat Tayfun Budak, duruşmalara 11 aylık kızı Asel Dora ile katıldı. Budak işlerini hallederken, kızı Asel Dora ise duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında meraklı gözlerle etrafı izledi.

Avukat Tayfun Budak, geçtiğimiz günlerde işletmeci eşi Burcu Budak'ın toplantısı olması sebebiyle kızı Asel Dora'yı yanına aldı. Asel Dora ile birlikte önce ofisine, ardından da Gebze Adliyesi'ne giden Budak, duruşmalara da kızıyla katıldı.

Baba-kız adalet mesaisinde! Duruşmalara kucağında bebeğiyle girdi - 1. Resim

KIZINI BEBEK KANGURUSUYLA GEZDİRDİ

Asel Dora'yı bebek kangurusuna saran Budak, bir yandan adliyedeki işlerini halletti, diğer yandan kızıyla ilgilendi.

Baba-kız adalet mesaisinde! Duruşmalara kucağında bebeğiyle girdi - 2. Resim

Babasına zorluk çıkartmayan Asel Dora da duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında meraklı gözlerle olup biteni izledi. Budak'ı kızı ile birlikte gören adliye personeli ve vatandaşların yüzlerinde ise tebessüm oluştu.

Baba-kız adalet mesaisinde! Duruşmalara kucağında bebeğiyle girdi - 3. Resim

"BABASININ KUCAĞINDA DURUŞMALARI DİNLEDİ"

Tayfun Budak, kızı Asel Dora ile eşiyle birlikte ilgilendiklerini, kayınvalidesinin de zaman zaman kendilerine destek olduğunu anlatarak, "O gün kayınvalidem şehir dışındaydı, eşimin de acilen iş yerinde bir toplantıya gitmesi gerekti. Baba olarak sorumluluğu aldım ve çocuğumu önce ofise, ardından da adliyeye getirdim. Adliyede duruşmalara beraber gittik. O da hiç yaramazlık yapmadan duruşmaları dinledi" dedi.

Baba-kız adalet mesaisinde! Duruşmalara kucağında bebeğiyle girdi - 4. Resim

"BANA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTILAR"

Kızını görenlerin yüzlerinde tebessüm oluştuğunu ifade eden Budak, "Herkes çok olumlu karşıladı. Hakim, katip, mübaşir hepsi Asel Dora ile ilgilendi. Bana yardımcı olmaya çalıştılar. Günümüz güzel ve uyumlu geçti" diye konuştu.

"ADLİYENİN TOZUNU YUTTU"

Avukat Budak, kızının öncelikle iyi bir insan olmasını istediğini de belirterek, "Küçük de olsa adliyenin tozlu merdivenlerinde dolaştı, adliyenin tozunu yuttu. Hukuk adına, insanlık adına güzel bir geleceği olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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