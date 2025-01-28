Baba ve oğluna eski ortaklarından kurşun yağmuru!

28 Ocak 2025 16:42 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:50

Samsun'da nakliyat şirketi sahibi baba ve oğlu, eski ortaklarının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.

Samsun'da nakliye işi yapan baba ve oğlu, eski ortakları olduğu öğrenilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 2 kişinin ağır yaralandığı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ESKİ ORTAKLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tüfekçi Nakliyat şirketinin sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45) kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit S.'nin (59) silahlı saldırısına uğradı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanarak kanlar içinde kalan baba-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Silahlı saldırıyı düzenledikten sonra olay yerinden kaçan Halit S., Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.