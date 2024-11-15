Babadan oğluna bastonlu dayak! Saniye saniye kameraya yansıdı
Tekirdağ'da yolda yürüyen 4 kişilik bir grup kendi aralarında tartışmaya başladı. Oğlunu sakinleştirmeye çalışan baba, ortam gerilince bastonuna sarıldı. Sokak ortasında bağırıp çağıran oğlunu bastonla döndü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Tekirdağ'da sokak ortasında çıkan kavganın ardından bastonlu dayak görüntüleri görenleri şaşırttı. 4 kişilik grubun kendi arasında yaşadığı kavga kameralara anbean yansıdı.
Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi üzerinde beraber yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tartışma Tahtalı Camii tarafına doğru yolda yürürken devam etti.
BABADAN OĞLUNA BASTONLU DAYAK
Küfürlerin de havada uçuştuğu tartışmada taraflar birbirine girdi. Öfkeli oğlunu sakinleştirmeye çalışan baba, ortam gerilince bu defa bastonuna sarılarak sokak ortasında bağırıp çağıran oğluna vurmaya başladı.
POLİSLER MÜDAHALE ETTİ
Bölgedeki esnaf ve vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde ekipler tarafından durduruldu.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ARANMA KAYDI ÇIKTI
Baba ve oğul birbirlerinden şikayetçi olmazken, kendi aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle tartıştıklarını söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö.'nün aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö., sorgulanma üzere karakola götürüldü.