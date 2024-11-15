Babadan oğluna bastonlu dayak! Saniye saniye kameraya yansıdı

15 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:50

Tekirdağ'da yolda yürüyen 4 kişilik bir grup kendi aralarında tartışmaya başladı. Oğlunu sakinleştirmeye çalışan baba, ortam gerilince bastonuna sarıldı. Sokak ortasında bağırıp çağıran oğlunu bastonla döndü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kendini öyle bir kaptırdı ki görenler gerçek sandı! Nefes kesen tatbikat!

Kendini öyle bir kaptırdı ki görenler gerçek sandı! Nefes kesen tatbikat!

Kaza sonrası bir garip tartışma! O anlar sosyal medyada viral oldu

Kaza sonrası bir garip tartışma! O anlar sosyal medyada viral oldu

Tekirdağ​'da sokak ortasında çıkan kavganın ardından bastonlu dayak görüntüleri görenleri şaşırttı. 4 kişilik grubun kendi arasında yaşadığı kavga kameralara anbean yansıdı.

Çorlu​'da Salih Omurtak Caddesi üzerinde beraber yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tartışma Tahtalı Camii tarafına doğru yolda yürürken devam etti.

BABADAN OĞLUNA BASTONLU DAYAK

Küfürlerin de havada uçuştuğu tartışmada taraflar birbirine girdi. Öfkeli oğlunu sakinleştirmeye çalışan baba, ortam gerilince bu defa bastonuna sarılarak sokak ortasında bağırıp çağıran oğluna vurmaya başladı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Bölgedeki esnaf ve vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde ekipler tarafından durduruldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ARANMA KAYDI ÇIKTI

Baba ve oğul birbirlerinden şikayetçi olmazken, kendi aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle tartıştıklarını söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö.'nün aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö., sorgulanma üzere karakola götürüldü.