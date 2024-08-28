Babaları tarafından katledilmişlerdi! 3 çocuğunu kaybeden annenin feryadı yürekleri dağladı

28 Ağustos 2024 15:45 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:07

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Onlar da Narin gibi kaybolmuşlardı! İki çocuktan yıllardır tek iz yok

Kayıp Narin bulundu mu? Gözaltına alınan şüphelide diş izi detayı: Kendini bakın nasıl savundu

Kayıp Narin bulundu mu? Gözaltına alınan şüphelide diş izi detayı: Kendini bakın nasıl savundu

İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda; inşaat işçisi olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, karısı Naciye Şimşek'in 3 ay önce kendisinden boşanma kararı alması üzerine bunalıma girdi. Şimşek, çocukları Ceylin (2), Cemre (4), Nira (14) ve Hira Nur'u alarak (11) 'Sizi annenize götüreceğim' deyip boş bir araziye götürdü.

Burada yanındaki tabancayı çıkartan Şimşek, çocuklarına peş peşe ateş açtı. Vücuduna mermiler isabet eden çocuklar kanlar içerisinde yere yığıldı. 11 yaşındaki Hira Nur yaralı olarak kurtulurken doğru kaçmaya başladı. Son olarak kendisine de ateş eden baba da yere yığılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan Hira Nur, durumu yakınlarına bildirdi.

Kurşunların hedefi olan 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira hayatını kaybetti. Vesim Şimşek ise çocuklarını vurduktan sonra kendine de ateş etti ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Ölen çocuklar Nira (14), Cemre (4) ve Ceylin (2)

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Babaları tarafından katledilen 3 kız kardeş için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazede anne Naciye Akkaplan'ın "Hanginize yanayım" feryadı yürekleri dağladı.

HELALLİK İSTEMEDİ: ONLAR ÇOCUKTUR CENNETE GİDECEKLERDİR

Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı.