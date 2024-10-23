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Babası ve ağabeyini öldürüp arkadaşlarıyla çay içmiş! Korkunç cinayetlerde kan donduran ifadeler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:56
Babası ve ağabeyini öldürüp arkadaşlarıyla çay içmiş! Korkunç cinayetlerde kan donduran ifadeler

Denizli'nin Tavas ilçesinde uyuşturucu parası vermeyen babası ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren zanlının cinayetten sonra arkadaşlarıyla çay içtiği ortaya çıktı. Zanlının ayrıca ifadesinde "Yukarıdan talimat geldi, babam ve ağabeyimi vurdum" dediği öğrenildi.

Tavas​ ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde yangın​ ihbarına giden itfaiye ekipleri dehşet ile karşılaştı. Evi söndüren ekipler 60 yaşındaki Süleyman Pekdemir ve oğlu 35 yaşındaki Muhammet Pekdemir'in yanmış cesetleriyle karşılaştı.  Ekipler durumu polise bildirince babasını ve ağabeyini öldürdükten sonra evi ateşe veren Kadir Pekdemir, olay yerinden kaçtığı motosikletiyle Tavas’a bağlı Kızılca Mahallesi’nde yakalandı.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ 

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Kadir Pekdemir, ifadesinde önce "Bıçakla öldürdüm" daha sonrasında ise "Tüfekle vurdum" şeklinde çelişkili ifadeler verdi. Jandarma dedektifleri tarafından çapraz sorguya alınan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Pekdemir, babası ve ağabeyini kendisine para vermedikleri için yaşadıkları tartışmanın ardından öldürdüğünü itiraf etti.

Babası ve ağabeyini öldürüp arkadaşlarıyla çay içmiş! Korkunç cinayetlerde kan donduran ifadeler - 1. Resim

"YUKARDAN TALİMAT GELDİ ÖLDÜRDÜM SONRA ÇAY İÇTİM"

Tek başına yaşadığı Tavas ilçe merkezinden 20 Ekim Pazar günü yanındaki av tüfeğiyle annesinden bir süre önce boşanan babası ve ağabeyinin yaşadığı eve geldiğini belirten Kadir Pekdemir’in ifadesinde, "Yukarıdan talimat geldi. Eve varmadan önce tüfeği kontrol ettim. Eve girince babam ve ağabeyimi tüfekle vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gittim. Çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Ertesi gün akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim" dediği öğrenildi.Babası ve ağabeyini öldürüp arkadaşlarıyla çay içmiş! Korkunç cinayetlerde kan donduran ifadeler - 2. Resim

Uyuşturucu parası için babası ve ağabeyini öldüren zanlı, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kişiyi öldüren cinayet zanlısının, yakalanmasıydı annesi ve kız kardeşini de öldürmeyi planladığı ileri sürüldü. Olayda hayatını kaybeden Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammet Pekdemir'in cenazeleri, Adli Tıpta yapılan otopsilerinin ardından Aydoğdu Mahalle Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
yangıntavas

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Ahmet23 Ekim 2024 10:58

Vaydedin böyle hain insan diyarında kaldık artık dna, kafasına göre yanlıca hangi bidvese delgen bir abilerde öldürmek bu ne ya?

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