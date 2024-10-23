Babası ve ağabeyini öldürüp arkadaşlarıyla çay içmiş! Korkunç cinayetlerde kan donduran ifadeler

23 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:56

Denizli'nin Tavas ilçesinde uyuşturucu parası vermeyen babası ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren zanlının cinayetten sonra arkadaşlarıyla çay içtiği ortaya çıktı. Zanlının ayrıca ifadesinde "Yukarıdan talimat geldi, babam ve ağabeyimi vurdum" dediği öğrenildi.

Bunu yapanın elektrik faturası yüzde 90 düşecek! İşte hiç kimsenin bilmediği o yöntem

Bunu yapanın elektrik faturası yüzde 90 düşecek! İşte hiç kimsenin bilmediği o yöntem

İsrail'den 'çatı tıklatma' tekniğiyle korkunç saldırı: MK-84 bombalarıyla binayı böyle yerle bir etti

İsrail'den 'çatı tıklatma' tekniğiyle korkunç saldırı: MK-84 bombalarıyla binayı böyle yerle bir etti

Tavas​ ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde yangın​ ihbarına giden itfaiye ekipleri dehşet ile karşılaştı. Evi söndüren ekipler 60 yaşındaki Süleyman Pekdemir ve oğlu 35 yaşındaki Muhammet Pekdemir'in yanmış cesetleriyle karşılaştı. Ekipler durumu polise bildirince babasını ve ağabeyini öldürdükten sonra evi ateşe veren Kadir Pekdemir, olay yerinden kaçtığı motosikletiyle Tavas’a bağlı Kızılca Mahallesi’nde yakalandı.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Kadir Pekdemir, ifadesinde önce "Bıçakla öldürdüm" daha sonrasında ise "Tüfekle vurdum" şeklinde çelişkili ifadeler verdi. Jandarma dedektifleri tarafından çapraz sorguya alınan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Pekdemir, babası ve ağabeyini kendisine para vermedikleri için yaşadıkları tartışmanın ardından öldürdüğünü itiraf etti.

"YUKARDAN TALİMAT GELDİ ÖLDÜRDÜM SONRA ÇAY İÇTİM"

Tek başına yaşadığı Tavas ilçe merkezinden 20 Ekim Pazar günü yanındaki av tüfeğiyle annesinden bir süre önce boşanan babası ve ağabeyinin yaşadığı eve geldiğini belirten Kadir Pekdemir’in ifadesinde, "Yukarıdan talimat geldi. Eve varmadan önce tüfeği kontrol ettim. Eve girince babam ve ağabeyimi tüfekle vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gittim. Çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Ertesi gün akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim" dediği öğrenildi.

Uyuşturucu parası için babası ve ağabeyini öldüren zanlı, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kişiyi öldüren cinayet zanlısının, yakalanmasıydı annesi ve kız kardeşini de öldürmeyi planladığı ileri sürüldü. Olayda hayatını kaybeden Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammet Pekdemir'in cenazeleri, Adli Tıpta yapılan otopsilerinin ardından Aydoğdu Mahalle Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı.