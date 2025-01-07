Babasına ait kartı PTT görevlileri vermeyince dehşet saçtı: 2 kişi öldü

07 Ocak 2025 21:07 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:13

Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen dehşet verici olay, iki çalışanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Babasına ait kartı almak için PTT binasına gelen bir şahıs, görevlilerin talebini reddetmesi üzerine tartışma çıkardı.

Rize’nin Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırı, 2 çalışanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, akşam saatlerinde babasına ait kartı almak isteyen kimliği belirsiz bir kişinin binaya girmesiyle başladı. Görevlilerin işlemi gerçekleştiremeyeceklerini ve kart sahibinin şahsen gelmesi gerektiğini belirtmesi üzerine saldırgan, tartışma sonrası belindeki silahı çıkararak ateş açtı.

Saldırıda PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Ağır yaralı olarak Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki çalışan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PTT'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

PTT, yaşanan elim olayın ardından sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"7 Ocak 2025 tarihinde Rize’deki iş yerimizde usulsüz işlem talep eden bir şahsın, işleminin gerçekleştirilmemesi üzerine gerçekleştirdiği silahlı saldırıda iki çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kolluk kuvvetlerimiz, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Hayatını kaybeden çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm PTT camiamıza başsağlığı dileriz."

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri, olayın faili olan saldırganın yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Şehrin farklı noktalarında güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAKAN URALOĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize’de PTT çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.