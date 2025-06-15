Bağcılar'da boş arazide erkek cesedi bulundu! Kamera kayıtları tuhaf ölümü gözler önüne serdi

Bağcılar’da, boş arazide yerde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen polis erkek olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kişinin ateş yakıp su ısıttığı, ısıttığı su ile duş aldıktan kısa bir süre sonra yere yığıldığı görüldü.

İstanbul Bağcılar'da yer alan Kemalpaşa Mahallesi'nde, 1904 Sokak'ta atık kağıtların toplandığı barakanın yanındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığına yönelik polise ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve duş alan ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını belirledi.

Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Henüz kimliği bilinmeyen kişinin arazide bir anda düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.



