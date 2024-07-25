Bağcılar'da cami imamına okla saldıran şahıs tutuklandı

25 Temmuz 2024 15:09 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:30

Denizli Kocabaş Cezaevinde zehirlenme! Çok sayıda mahkum ve memur hastaneye kaldırıldı

Denizli Kocabaş Cezaevinde zehirlenme! Çok sayıda mahkum ve memur hastaneye kaldırıldı

Bağcılar Necattin Camii’nde dün meydana gelen olayda Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile tartıştı.

Tartışmanın ardından camiden çıkan şahıs, bir süre sonra geri gelerek namaz sonrası dışarı çıkan imam Dursun Kuru’yu okla yaraladı.

Yaşananları gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırgan çevredeki esnaf tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

İMAMIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan imam Dursun Kuru, omuzunda okla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyatla omuzundaki ok parçaları çıkartılan Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OKLU SALDIRGAN TUTUKLANDI

İmamı okla vurarak yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli M.F.G'nin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.