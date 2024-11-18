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Bağcılar’da dehşet! Caddenin ortasında ateş açtılar: Yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 04:30 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 04:32

Bağcılar’da araç içerisinden kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul​'un Bağcılar​ ilçesinde saat 01.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan araç içerisindeki kişi veya kişilerce, kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş edildi.

Bağcılar’da dehşet! Caddenin ortasında ateş açtılar: Yaralılar var - 1. Resim

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı​ 2 kişiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da dehşet! Caddenin ortasında ateş açtılar: Yaralılar var - 2. Resim

Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı. Polis silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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