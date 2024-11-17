Bağcılar'da polis aracına saldırıp kaçtılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı

17 Kasım 2024 00:12 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 00:23

Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile saldırı düzenleyenleri yakalamak için ekipler harekete geçti. Aracın hasar gördüğü öğrenildi.