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Bağcılar'da polis aracına saldırıp kaçtılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Kasım 2024 00:12 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 00:23

Bağcılar'da polis aracına el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile saldırı düzenleyenleri yakalamak için ekipler harekete geçti. Aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Bağcılar​ Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grup, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP​'lerle harekete geçerek polis aracını hedef aldılar.Ellerindekini araca fırlatan grup ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu.

Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı. Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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