Bağcılar'da dehşet! Camide tartıştığı imamı ok ile vurdu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:00
Bağcılar'da bir kişi belirlenemeyen bir nedenle camide imamla tartıştı. Kısa süre sonra camiden ayrılan adam elinde okla geri geldi ve imamı okla vurdu. Şaşkına çeviren olay sonrası imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.
Dehşete düşüren olay İstanbul Bağcılar'da Necattin Camii'nde yaşandı.
Camide bilinmeyen bir nedenle imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi.
CAMİ İMAMINI OKLA VURDU
Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.
YARALI İMAM HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı