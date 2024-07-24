Bağcılar'da dehşet! Camide tartıştığı imamı ok ile vurdu

24 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:00

Dehşete düşüren olay İstanbul Bağcılar'da Necattin Camii'nde yaşandı.

Camide bilinmeyen bir nedenle imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi.

CAMİ İMAMINI OKLA VURDU

Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

YARALI İMAM HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.