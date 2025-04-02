Bağcılar’da şüpheliler ateş açtı: Bekçi ağır yaralı

İstanbul Bağcılar’da görev başındaki bir bekçi, kimlik kontrolü sırasında şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre gece saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177. Sokak’ta meydana gelen olayda emniyet ekipleri, üç şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak şüpheliler, yapılan ikaza uymayarak güvenlik güçlerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gölçek’in tedavisi sürüyor.