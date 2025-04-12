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 | Banu İriç

Bahar beklerken kar bastırıyor! Meteoroloji hafta sonu için uyarılarını sıraladı

Bahar gelirken kar sürprizi, fırtına tehdidi ve don tehlikesi kapıda! Türkiye genelinde aynı gün içinde hem sağanak, hem kar, hem de çığ riski yaşanacak. Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi; bazı bölgelerde gece don vuracak, gündüz rüzgar uçuracak. İşte 12 Nisan Cumartesi hava durumu...

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KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 07:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri, Türkiye genelinde çok sayıda hava olayıyla aynı anda karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Batıdan doğuya hemen her bölgede etkili olan yağışlar, yer yer kara dönüşürken; kuvvetli rüzgar, çığ riski ve zirai don uyarıları da dikkat çekiyor. Özellikle tarımla uğraşanlar ile Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yaşayanlar için kritik uyarılar var.

Bahar beklerken kar bastırıyor! Meteoroloji hafta sonu için uyarılarını sıraladı

YAĞMUR, KAR, RÜZGAR VE ÇIĞ AYNI HARİTADA BULUŞTU

Bugün itibarıyla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu yağışlı havanın etkisine giriyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Bolu, Bartın, Karabük ve Kastamonu kıyılarında yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

Bahar beklerken kar bastırıyor! Meteoroloji hafta sonu için uyarılarını sıraladı


Soğuk hava dalgası, özellikle İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile batısında zirai don riski oluşturuyor. Meteoroloji, gece saatlerinde yaşanabilecek bu don olayına karşı çiftçileri uyardı: İl ve ilçe bazlı tahminler yakından takip edilmeli.

RÜZGAR ŞİDDETLENİYOR

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın 40-60 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi riskleri beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ tehlikesi de göz ardı edilmemeli.

Bahar beklerken kar bastırıyor! Meteoroloji hafta sonu için uyarılarını sıraladı

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN GÜNEŞLİ HAVA BEKLENİYOR

Uzun süredir normallerin altında seyreden hava sıcaklıklarının, batı bölgelerden başlayarak kademeli şekilde artması bekleniyor. Ancak sıcaklık artışı henüz iç ve doğu kesimlerde hissedilmeyecek. Bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

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BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

İstanbul bugün 11°C, aralıklı yağmur etkili olacak.

İzmir 16°C’ye kadar çıkacak, öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Ankara 5°C ile soğuk bir gün geçirecek, yükseklerde kar görülebilir.

Bolu ve Karabük kar yağışının kuvvetli olması beklenen şehirler arasında.

Antalya ise 19°C ile nispeten ılıman ancak sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

Bahar beklerken kar bastırıyor! Meteoroloji hafta sonu için uyarılarını sıraladı


Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli arazileri, kar yükü nedeniyle çığ riski taşıyor. Bu bölgelerde seyahat edecek vatandaşların ve dağcılık yapanların özellikle dikkatli olması gerekiyor.

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#İl Müdürlükleri
#Gündem
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