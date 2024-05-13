Baharın ortasında Sakarya'da kar yağışı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 16:51 - Güncelleme : 13 May 2024 16:57
Baharın bitmesine günler kala Sakarya'da yağan kar vatandaşları şaşkına çevirdi. Bazı bölgeler beyaza büründü.
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında kar başladı.
BAZI BÖLGELER BEYAZA BÜRÜNDÜ
İlkbahar aylarına girilmesine rağmen yağan kar, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Mayıs ayında yağan kar bazı yeşil alanları beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı