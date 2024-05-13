Baharın ortasında Sakarya'da kar yağışı

13 May 2024 16:51 - Güncelleme : 13 May 2024 16:57

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı

Twitter kurucusu tarih verdi: Bitcoin 1 milyon doları aşacak

Twitter kurucusu tarih verdi: Bitcoin 1 milyon doları aşacak

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında kar başladı.

BAZI BÖLGELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

İlkbahar aylarına girilmesine rağmen yağan kar, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Mayıs ayında yağan kar bazı yeşil alanları beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla devam ediyor.