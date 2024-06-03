Bahçede üzerine bastığı yılan sonu oldu! Yaşlı kadının kahreden ölümü

03 Haziran 2024 09:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:24

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, bahçesinde çalışırken Hopa (Kafkas) engereği olduğu düşünülen yılanın üzerine bastı.

Yılan daha sonrasında yaşlı kadını ısırdı. Komşuları, acı çektiğini gördükleri yaşlı hemen Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde; Artvin'in Borçka ilçesinde ölü olarak bulunan ve dünyanın en zehirli yılanları arasında gösterilen Hopa (Kafkas) engereği rengi ve tüyleri ile dikkat çekmişti...

Baharın gelmesiyle çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakında görüntülenmişti...