Bahçelievler'de dehşet! Cadde ortasında infaz ettiler ölü ve yaralılar var

31 Ağustos 2024 03:14 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 03:31

Bahçelievler Merkez Mahallesi'nin en işlek caddesi Mahmutbey'de yürüyüş yapan 3 kişi saldırıya uğradı. Silahlı kişiler tarafından kovalanan kişilerden bir kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar var.

Gece yarısı 00.00'da silahlı saldırganlar ve 3 erkek tarafında kovalamaca yaşandı. Silahlı kişilerden çıkan kurşunlardan iki kişi vuruldu. Olay yerinde bir kişi yaşamını yitirdi, ayağından kurşunların hedefi olan diğer bir kişi yaralandı. Üçüncü kişi ise kaçması sayesinde kurtuldu.

Hedef aldıkları kişilere kurşun yağdırdıktan sonra saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölge halkının ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi.

ÇEVREYE ALDIRMADAN ONLARCA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada çok sayıda boş kovan caddede bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin bedeni Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheli kişi veya kişileri aramak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.