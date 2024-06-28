Bahçelievler'de faciadan dönülmüştü! Binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı

28 Haziran 2024 10:34 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:38

Yüreklerin ağza geldiği olay dün Bahçelievler'de meydana geldi. 1980 yapımı 4 katlı bir bina kısmi olarak çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması yürekleri su serpti.

DENİZ KUMUYLA YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yadigar Sokak'ta dün kısmen çöken binanın enkazında yapılan incelemede 1980 yılında yapılan ve sonradan 4 kaçak kat eklenen binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı ortaya çıktı.

Enkazda bulunan kolon ve beton parçalarında ortaya çıkan deniz kabukları dikkat çekti.

ELLE BİLE PARÇALANIYOR

Öte yandan, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile parçalandığı görülürken, binanın çökmesinde deniz kumunun etkisi olduğu öğrenildi.

Binanın yıkıldığı sırada zarar gören ve dün karot örnekleri alınan binalardaki hasarın büyüklüğü de çöken binanın enkazının kaldırılmasının ardından net bir şekilde görüldü.

3 binadan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçlarının ardından bu binaların da hakkında karar verilecek. Sokak üzerinde polis ve belediye ekiplerinin ise geniş güvenlik önlemi devam ediyor.