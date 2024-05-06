Bahçelievler'de feci kaza! 'Makas' sevdası ölümle bitti!

06 May 2024 14:44 - Güncelleme : 06 May 2024 15:15

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen feci kazada Bahçelievler Basın Ekspres yan yol Kuyumcukent Kavşağı'nda iddiaya göre, makas atarak trafikte arkadaşıyla birlikte seyreden motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

ARKADAŞI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bariyere çarpan sürücü, motosikletten savrularak yola düştü. Motosiklette arkasında oturan arkadaşı ise F.G. bariyerlere kafasını çarptı. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ayağı kırılan sürücü ise ekipler tarafından hastaneye kaldırdı. İki arkadaşın kafalarında kask olmadığı iddia edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.