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Bahçelievler'de feci kaza! 'Makas' sevdası ölümle bitti!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 14:44 - Güncelleme : 06 May 2024 15:15
Bahçelievler&#039;de feci kaza! &#039;Makas&#039; sevdası ölümle bitti!

Trafikte makas atarak seyreden motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı, arkasında oturan arkadaşı ise hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen feci kazada Bahçelievler Basın Ekspres yan yol Kuyumcukent Kavşağı'nda iddiaya göre, makas atarak trafikte arkadaşıyla birlikte seyreden motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Bahçelievler'de feci motosiklet kazası - 1. Resim

ARKADAŞI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bariyere çarpan sürücü, motosikletten savrularak yola düştü. Motosiklette arkasında oturan arkadaşı ise F.G. bariyerlere kafasını çarptı. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bahçelievler'de feci motosiklet kazası - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kazada ayağı kırılan sürücü ise ekipler tarafından hastaneye kaldırdı. İki arkadaşın kafalarında kask olmadığı iddia edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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