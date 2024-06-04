Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 17:25 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:27
Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yaşanmasına neden oldu.
Bahçelievler'de saat 16.30 sıralarında Avcılar - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste, Bahçelievler durağına yaklaştığı esnada motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu.
Metrobüsün, çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı