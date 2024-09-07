Bahçelievler'deki hastane saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Suç örgütü detayı dikkat çekti

07 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:30

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında birbirleriyle husumetli ‘Atız-Casper’ adlı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 24 kişi tutuklandı. İşte detaylar...

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırı olayında acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen 3 kişiye de silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda ise 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI

Aynı gün yaşanan 2 silahlı saldırı olayının altından "Atız ve Casper" adlı 2 ayrı suç örgütü çıktı. İstanbul’da birbirleriyle husumetli "Atız - Casper" adlı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 29 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 29 şahıstan 24’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaları sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 29 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, 27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 şahsın yaralanması olayı, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli şahsın öldürülmesi ve 1 şahsın yaralanması, 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi” ifadelerine yer vermişti.