Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu: TBMM'de ‘Milli Birlik Komisyonu’ kuruluyor

Türkiye, terörle mücadelede yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisiyle, tüm siyasi partilerin ve toplum kesimlerinin katılımıyla Meclis çatısı altında tarihi bir komisyon kurulması gündemde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi" doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm siyasi partiler ve toplum kesimlerinin katılımıyla 100 üyeden oluşacak geniş kapsamlı bir komisyon kurulması için hazırlıklara başlanıyor.

KURBAN BAYRAMI SONRASI ADIM ATILACAK

“Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adı altında şekillenecek olan yapının kuruluş süreci Kurban Bayramı sonrasında Meclis Başkanı’nın inisiyatifiyle resmen başlatılacak.

İLK ADIM: PARTİLERDEN GÖRÜŞLER ALINACAK

Komisyonun kurulma sürecinde ilk adım, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerden bu yapıya ilişkin görüş ve önerilerin toplanması olacak. Bu öneriler doğrultusunda, komisyonun hukuki dayanakları, işleyiş modeli ve yetki alanları belirlenmeye başlanacak.

Komisyonun statüsü belirlenecek

Yeni yapının Meclis İçtüzüğüne bağlı olup olmayacağı, bağımsız bir yapıda kurulup kurulmayacağı gibi teknik detaylar gündemdeki ilk konular arasında. Eğer içtüzük dışı bağımsız bir yapı kurulursa, bu komisyonun yasal ve fiilî yetkilerinin sınırları ayrıca tanımlanacak.

GÖREV KAPSAMI VE ÇALIŞMA USULÜ NETLEŞTİRİLECEK

Komisyonun görev süresinin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağına ilişkin çerçeve Meclis Başkanlık Divanı tarafından kararlaştırılacak. Komisyonda görev alacak milletvekilleri için hangi ölçütlerin esas alınacağı uzmanların ve akademisyenlerin neye göre davet edileceği gibi kriterlerin aynı başlıkta altında ele alınması bekleniyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Komisyonda oy birliği sağlanması hedeflenirken, alınacak kararların nasıl uygulanacağı da planlamanın temelini oluşturuyor. Alınan kararların süreç içerisinde Meclis'e yasa teklifi olarak gelip gelmeyeceği netleşecek.

ÇALIŞMALAR EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

Komisyonun yaz aylarında kurulması ve TBMM’nin ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemiyle birlikte çalışmalarına başlaması öngörülüyor. Teknik altyapının oluşturulması ve ilk kararların alınması süreci ise TBMM Başkanlık Divanı'nın koordinasyonunda sürmesi bekleniyor.