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Bahçesine dadanan hırsıza iş teklifinde bulundu! 'Evladım pişman ol gel!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:58
Bahçesine dadanan hırsıza iş teklifinde bulundu! &#039;Evladım pişman ol gel!

Edirne'de yaşayan Hulusi Aydemir, bahçesine girip malzemelerini çalan hırsıza seslendi. Hırsıza iş teklifinde bulunan Aydemir, Ellimden gelen yardımı Allah katında yaparım, önemli olan başkalarına zarar vermesin. Evladım, zararın neresinden dönersen kardır, gel” dedi.

Edirne​'de yaşayan Hulusi Aydemir ve komşusunun bahçesine hırsızlar dadandı. Sırayla bahçelere giren hırsız birçok malzeme​ çaldı. Mağdurlar durumu jandarmaya bildirirken bahçe​ sahibi Hulusi Aydemir duruma isyan etti ve hırsıza seslendi. Bahçesine dadanan hırsıza iş teklifinde bulundu! 'Evladım pişman ol gel! - 1. Resim

"GELSİN İŞ VEREYİM"

Hırsıza seslenen Aydemir, “Kendisine yakıştırıyor mu? Gelsin iş vereyim. Yazık, günah. Para dese para vereyim, yani daha ne yapayım. Gelsin mağduriyetini bildirsin yardımcı olayım. Ama böyle çalmakla çırpmakla bir yere varamaz. O hırsız arkadaş gelsin ona iş vereyim. Ellimden gelen yardımı Allah katında yaparım önemli olan başkalarına zarar vermesin. Evladım, zararın neresinden dönersen kardır, gel. Evladım pişman ol gel, gerekeni ben yaparım söz” diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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