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 | Özge Sönmez

Bahis çetesinin sonu oldu! Yurt dışına 100 milyon TL ve 100 Bitcoin gönderince her şey ortaya çıktı

Adana polisi, MASAK'ın tespit ettiği yüklü para transferinin izini sürdü. Yapılan incelemelerde, Türkiye'den Ermenistan'daki yasa dışı bahis yazılım şirketine 100 milyon TL ve 100 Bitcoin gönderildiği tespit edildi. Gönderilen yüklü para sayesinde uluslararası bağlantıları olan yasa dışı bahis şebekesini çökertildi.

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Bahis çetesinin sonu oldu! Yurt dışına 100 milyon TL ve 100 Bitcoin gönderince her şey ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:04

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yaptığı analizler sonucunda, Türkiye'den Ermenistan merkezli bir yasa dışı bahis sitesi paneli yazılım şirketine 100 milyon TL ve 100 adet Bitcoin gönderildiği tespit edildi. Yüklü transfer Adana polisinin radarına girdi. 4 ilde başlatılan operasyon kapsamında, yasa dışı bahis yazılım şirketi çökertildi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalandı 15'i tutuklandı.

100 BİN EURO KARŞILIĞINDA SATILDI

Çalışma çerçevesinde, söz konusu para transferleriyle Ermenistan'dan yasa dışı bahis sitesi panelleri satın alındığı belirlendi. Polisin çalışmaları neticesinde bu panellerin Türkiye'de her birinin 100 bin Euro karşılığında satıldığı da belirlendi.

Bahis çetesinin sonu oldu! Yurt dışına 100 milyon TL ve 100 Bitcoin gönderince her şey ortaya çıktı

4 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Hem yasa dışı bahis oynattıkları hem de yasa dışı bahis sitesi panelleri sattıkları ortaya çıkarılan şebekeye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şebeke lideri olduğu öne sürülen M.G.'nin (50) de aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde döviz ve altın, 40 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar kasası ve çok sayıda flaş bellek ele geçirildi.

Bahis çetesinin sonu oldu! Yurt dışına 100 milyon TL ve 100 Bitcoin gönderince her şey ortaya çıktı

"İŞ ADAMIYIM, PARAYI BAHİS OYNAMAK İÇİN GÖNDERDİM"

Şüphelilerden şebeke lideri olduğu sürülen M.G.'nin ifadesinde, "İş adamıyım, parayı bahis oynamak için gönderdim. Başkalarına ben bahis oynatmam. Benim bunlarla bir alakam yok" dediği öğrenildi. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 26 şüpheli mahkemeye çıkartıldı. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden aralarında M.G' nin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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